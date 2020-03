Cane da pet therapy durante la quarantena va a trovare gli anziani della casa di cura Tonka è un cane da pet therapy che non ha rinunciato a far visita agli anziani della casa di cura. Portando loro gioia dalle finestre

Tonka è un bellissimo esemplare di cane danese che fa ogni giorno del bene alle persone. La sua missione era rallegrare le persone ospiti delle case di riposo per anziani con la sua compagnia. Anche in questi momenti di quarantena ha deciso di continuare la sua missione, portando conforto agli anziani dalle finestre della casa di riposo.

Tonka ha un cuore grande. E anche la quarantena che stiamo vivendo oggi non lo ferma per andare a far visita ai suoi amici anziani in una casa di cura. Il cane da terapia certificato The Dog Alliance a Cedar Park, in Texas è dolcissimo e può portare conforto e amore in un luogo dove spesso gli uomini e le donne si sentono da soli.

In piena emergenza Coronavirus, proprio quelle persone sono le più vulnerabili. Ma hanno ancora bisogno della gioia e dell’amore di Tonka. E così visto che non può entrare dentro e rendere le loro giornate migliori, Tonka e Courtney Leigh, la sua collega umana, hanno deciso di fare il loro tour dal marciapiede del centro Cedar Pointe Health and Wellness Suites.

Il cucciolo fa visita alle persone costrette a non uscire e a non vedere nessuno attraverso le finestre della struttura.

“Abbiamo capito che con eventi recenti tutte le visite terapeutiche sarebbero state sospese per motivi di sicurezza e contenimento dei virus. Ci mancano davvero le nostre visite alla casa di cura e ho pensato, cosa posso fare personalmente, da solo, per cercare di continuare con l’aiuto che questo meraviglioso cane offre a tutti? E le autorità sono state così gentili da dare seguito all’idea che avevo”.

Gli anziani, così, prendono una boccata d’aria fresca, di fronte all’emergenza che stiamo vivendo in queste giornate che non ci sembrano vere.

Tonka ha fatto un grande regalo a tutti gli ospiti della casa di cura!