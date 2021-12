È proprio vero. I cani sono i migliori amici delle persone, anche quando non condividono con loro casa e vita, ma sono solo delle conoscenze. Il cane del vicino salva il contadino che all’interno della sua abitazione aveva avuto un piccolo incidente per il quale ha rischiato di perdere una gamba. Per fortuna il cucciolo è intervenuto in suo soccorso.

Graham Bilbe è un agricoltore di 82 anni. Nel pomeriggio del 3 aprile del 2021 stava lavorando nella sua fattoria, che produce avocado e noce di macadamia a Combayne, a ovest di Port Macquarie, in Australia. Aveva appena finito di piovere e mentre usava il tosaerba nel prato ha avuto un incidente.

A un certo punto, infatti, la cinghia di trasmissione si è rotta lasciandolo senza freno. Aveva appena finito di piovere e l’erba era bagnata e pericolosa. Il tosaerba è scivolato velocemente lungo la collina finendogli addosso, tagliandogli quasi completamente la gamba destra.

Sono stato messo fuori combattimento. Non ricordo di essermi rotolato con esso, ma mi è caduto addosso all’improvviso e ha preso in pieno parte della gamba e del piede destro.

Nonostante il trauma, l’agricoltore ha trovato la forza di togliersi di dosso il tosaerba. Sanguinava, ma nonostante questo si è trascinato fino alla strada, con tutte le sue forze, sperando di incontrare qualcuno, visto che era da solo e i suoi cani erano legati dall’altra parte della fattoria.

Cane del vicino salva il contadino intervenendo in suo soccorso

L’agricoltore aveva sentito il vicino, Tim Connell, intento a tagliare il prato. Iniziò a urlare, ma non poteva sentirlo. Per fortuna il suo cane, invece, lo aveva sentito: Zollie ha portato i suoi proprietari al cancello per aiutare l’uomo.

Tim e Georgia Connell hanno detto che Zollie, normalmente un cane tranquillo, abbaiava in modo diverso dal solito. Si sono allertati e lo hanno seguito, trovando il vicino in condizioni disperate. A sei mesi dall’incidente l’uomo si è ripreso quasi del tutto anche in seguito a una serie di interventi.