Questa è la bellissima e commovente storia di un cane di 12 anni salvato e adottato da un veterano, che non è riuscito a rimanere indifferente di fronte alla sua richiesta di aiuto. Una bella storia a lieto fine che dimostra come là fuori ci siano ancora persone di buon cuore pronte a compiere gesti di pura bontà.

Trudy è un meticcio di 12 anni salvato appena in tempo, che ha trovato in breve una sua nuova casa per sempre, dove trascorrere gli ultimi anni di vita concessi su questa terra. SPCA Cincinnati, negli Stati Uniti d’America, racconta che un veterano dell’aeronautica locale, Robert Ingguls, conosciuto per il suo grande cuore, lo ha accolto con entusiasmo nello scorso mese di maggio.

Due mesi fa, l’SPCA ha riferito di aver accolto 14 cani, che vivevano con una donna in una roulotte fino a quando non è più riuscita a occuparsene.

Teresa Fox, capo guardiano dei cani per il rifugio per animali della contea di Clermont, spiega che la donna stava cercando di fare la cosa giusta dopo la morte della figlia, che le aveva lasciato in affidamento troppi cani. E alla fine non ce l’ha più fatta.

Tra queste creature c’era anche un cane anziano di 12 anni, Trudy. Per lui trovare una nuova casa per sempre, vista l’età, non era facile. Ma il signor Ingguls, venuto a conoscenza della sua storia, lo ha salvato. Dopo aver combattuto per salvare la sua ex scuola elementare – la Southgate Street School.

Per tutto quello che ha fatto per la nostra nazione e il nostro rifugio questo pomeriggio, grazie signor Ingguls!

Questo il post di ringraziamento di SPCA Cincinnati per raccontare che là fuori ci sono tante persone di buon cuore pronte a dare sempre una mano quando serve.