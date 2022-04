Oggi ti vogliamo raccontare una bella storia a lieto fine, che ha per protagonista Janice, un cane di 9 anni che trova la sua casa per sempre dopo aver trascorso due lunghissimi anni in un canile. Il cucciolo di 9 anni alla fine ce l’ha fatta a trovare la famiglia perfetta dove trascorrere giorni felici.

Fonte foto da Facebook di Columbiana County Dog Pound

Janice è un cane di 9 anni che ha passato gran parte della sua vita nella Columbiana County Dog Pound, aspettando sempre che arrivasse una famiglia per adottarla. I volontari hanno lavorato sodo per trovare la famiglia giusta e la casa per sempre ideale per lei.

Per Janice non è stato facile trascorrere tutto questo tempo guardando gli altri animali ospiti del canile andare via ed essere adottati da persone di buon cuore. Ma tanta attesa è valsa la pena, visto che adesso anche Janice ha avuto il suo lieto fine.

Il rifugio sperava tanto che Janice trovasse presto la casa giusta per lei, anche perché è stata la cagnolina che ha vissuto per più tempo nel rifugio. Tutti i potenziali adottanti o non si sono presentati o non se la sono sentita di dare una chance al cane del rifugio. Cane che aveva il cuore spezzato.

Janice ha passato la vita a scrutare i visitatori attraverso i vetri del canile. Di volta in volta, ha visto i suoi compagni cani da sterlina essere adottati, eppure ogni volta viene ignorata per un motivo o per l’altro.

Fonte foto da Facebook di Columbiana County Dog Pound

Cane di 9 anni trova una casa per sempre e una famiglia amorevole

Il 15 aprile scorso la svolta. In un post condiviso sulla pagina Facebook del rifugio i volontari hanno annunciato che Janice ha trovato la famiglia perfetta.

Fonte foto da Facebook di Columbiana County Dog Pound