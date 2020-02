Cane di famiglia trova un cucciolo in fin di vita e lo porta a casa, senza sapere che in realtà quello non era un cane…. Cane di famiglia trova un cucciolo quasi morto e lo porta dalla sua famiglia, chiedendo aiuto. Quello però, non era un cane...

L’episodio è accaduto a Washington, negli Stati Uniti e sta facendo il giro del mondo. Un cane di famiglia ha portato a casa un cucciolo in fin di vita, chiedendo aiuto alle persone che ogni giorno si prendevano cura di lui. Alla vista di quel cucciolo, che pesava soltanto 450 grammi, la famiglia ha deciso di soccorrerlo e di portarlo in una clinica veterinaria. Una volta giunti al Wildlife Center della Virginia, il piccolo animale è stato affiato alle cure dei professionisti, che si sono subito mobilitati per rifocillarlo e sottoporlo a tutte le cure di cui aveva bisogno. Il cucciolo è stato tenuto in incubatrice e tenuto sotto osservazione per doversi giorni. Quello che la famiglia credeva essere un cucciolo di cane abbandonato dalla sua mamma, era in realtà un cucciolo di orso. Grazie alle cure e all’amore quotidiano di quegli angeli, l’orsetto è riuscito a riprendere in mano la sua vita e a rimettersi in forze. Dopo il periodo di riabilitazione, è stato rimesso in libertà e tenuto sotto osservazione da un team di esperti. Alla fine è riuscito a rapportarsi con una mamma orsa, che è stata felice di adottarlo e di prendersi cura di lui. I veterinari del Wildlife Center hanno dichiarato che non era la prima volta che un animale selvatico venisse portato alla struttura, dopo che un cane domestico lo aveva trovato. Troppo spesso i cuccioli rimangono orfani dopo la morte della loro mamma o vengono abbandonati da quest’ultima. Loro si occupano di renderli abbastanza forti e in grado di badare a se stessi, per essere poi reinseriti nel loro habitat naturale. Oggi quel cucciolo di orso pesa ben 250 kg e sarà per sempre grato a quel cagnolino che gli ha salvato la vita, così come alla sua famiglia e a tutti gli operatori che gli hanno permesso di vivere la sua vita da orso.