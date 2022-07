Addio a Henry, volato presto sul ponte dell’arcobaleno lasciando quaggiù tutti coloro che lo hanno amato in vita. Era un cane di quartiere di Bari, uno dei più amati e dei più coccolati. Tutti nel suo quartiere si prendevano cura di lui. E oggi i cittadini si stringono nel lutto per dire addio al dolce cucciolo che hanno tanto amato in vita.

Fonte foto da Pixabay

Nessuno vedrà più Henry passeggiare in cerca di coccole tra le strade di San Girolamo e Fesca. E nessuno lo vedrà più cercare il fresco nella pineta San Francesco o guardare il mare nella spiaggia vicina. Il cane dal manto bianco amato da grandi e piccini non c’è più.

Tutti nella zona si prendevano cura di Henry, un meticcio di pastore maremmano che era diventato il cane di quartiere più conosciuto non solo in Puglia, ma in tutta Italia. Aveva quasi 11 anni, li avrebbe compiuti a dicembre. Si è spento improvvisamente per un malore nella serata di sabato 9 luglio.

Sulla pagina social che unisce le persone che insieme si prendevano cura di lui, leggiamo dell’addio al cane amato da tutti scritto da Katya Colagiacomo, la sua responsabile.

Sono distrutta. ho il cuore colmo di dolore. Vi prego di rispettare il mio grande dolore e il mio silenzio. Stasera Henry mentre tornava a casa ha avuto un malore e ha deciso di addormentarsi per sempre, mi ha lasciata con un vuoto grande ed il cuore in mille pezzi. Ora è in clinica ma tornerà a casa perché questa è sempre stata la sua casa, dammi la forza bambino mio a superare questo grande dolore

Fonte foto da Facebook

Cane di quartiere di Bari morto a 11 anni: ciao Henry

Tutti salutano il dolce cane che si fermava sempre per una coccola, per farsi spazzolare, per prendere un po’ di cibo.

Una presenza rassicurante che ora non c’è più. Buon viaggio sul ponte dell’arcobaleno Henry.