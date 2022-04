Mai sgridare i propri figli se nei paraggi c’è il cucciolo di casa. Spesso accade infatti che i pets intervengano a difesa dei loro fratelli umani e mamma e papà non possono far altro che sorridere e registrare il video, facendolo diventare un successo in breve tempo. Come nel caso di questo cane che difende il ragazzo dai rimproveri della madre.

Fonte foto da TikTok di maggy__47

Nell’agosto dello scorso anno, Meggy, una donna che vive in Perù con la sua famiglia, ha condiviso sui suoi social media un video davvero unico nel suo genere, nel quale si vede il cane Nala, di razza bulldog, che difende il figlio dai rimproveri di sua madre.

Nala evidentemente ha scelto nella famiglia come essere umano preferito proprio Pablo, figlio della sua mamma e del suo papà umani. E farebbe di tutto pur di proteggerlo. Anche andare contro la donna che, alla fine, gli ha dato una casa e del cibo fresco ogni giorno. Ma per i migliori amici si fa questo e altro.

Nel video si vede il ragazzino mentre si trova seduto sul divano a giocare con il cellulare. Nala come sempre è insieme a lui. A un certo punto la mamma si avvicina di sorpresa registrando un video e facendo finta di litigare con il figlio perché passa troppo tempo sui social.

La donna dà una pacca sulla spalla del figlio e subito il cane di razza bulldog reagisce abbaiando e facendole capire che non apprezza molto l’atteggiamento che ha nei confronti del ragazzo. E si mette davanti a lui per proteggerlo dalla donna.

Fonte foto da Pixabay

Cane difende il ragazzo e fa di tutto per fare in modo che sia al sicuro… anche dalla madre!

La donna non si aspettava proprio una reazione del genere, quindi si è allungata verso Nala e l’ha accarezzata nel tentativo di calmarla e farla stare tranquilla.

Fonte foto da video su TikTok di maggy__47

La pubblicazione è diventata virale, ricevendo in poco tempo più di un milione di visualizzazioni e migliaia tra reazioni e commenti.