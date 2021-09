Questa è una storia che ha commosso tutti quanti. Come si può sopravvivere da solo senza una famiglia per 11 lunghissimi anni? Lenticchio è un cane che è stato dimenticato in canile per tutto questo tempo, senza che mai nessuno si facesse avanti per poter adottare questo adorabile cucciolone che cerca solo un po’ di calore e di affetto.

Per Lenticchio si tratta dell’ultima possibilità per trovare finalmente una casa per sempre. Il cagnolone di 11 anni, tutti trascorsi dietro la gabbia di un canile, è stato abbandonato quando era piccolino, un cucciolo. E non ha mai conosciuto l’amore. Nessuno si è mai preso cura di lui.

L’Associazione Fuori di Coda ha deciso di raccontare la storia per sensibilizzare tutti alla questione dei cani abbandonati. E trovare subito una casa al povero Lenticchio, che ora si trova presso il rifugio comunale San Francesco di Conversano, città in provincia di Bari, in Puglia.

Avete presente la sala di un teatro qualche minuto prima di uno spettacolo? Il silenzio, la suspense, la curiosità di vedere ciò che gli attori proporranno. E dietro le quinte? L’ansia e la paura degli attori che devono giocarsi tutte le loro carte affinché lo spettacolo abbia successo. Quando proponiamo un peloso abbiamo più o meno le stesse sensazioni, ansie, paure. Dobbiamo giocarci tutte le carte a nostro favore. Dobbiamo far sì che attraverso le nostre parole vi arrivino più informazioni possibili e sempre attraverso le nostre parole dobbiamo farvi innamorare di loro. E poi, una volta che si apre il sipario, comincia lo spettacolo.

Cane dimenticato in canile, chi lo può aiutare?

Lenticchio ha 11 anni. E per un cane sono tanti. Un tempo interminabile trascorso dietro le sbarre. I volontari lanciano un appello davvero commovente per l’adozione del cucciolo:

Ormai ha raggiunto la maturità giusta e la saggezza di un’uomo. 11 anni sono tanti, sono lunghi, sono interminabili dietro quelle sbarre. Vorresti essere arrivata prima, vorresti tanto averlo notato un po’ di anni fa per potergli permettere una vita dignitosa, una famiglia, una casa…

Regaliamo a Lenticchio quello che non ha avuto in 11 anni: cerca una casa, possibilmente non con cani maschi. Per chi vuole dargli una mano, può chiamare il 342/6710588 oppure scrivere una mail a fuoridicoda@gmail.com.

