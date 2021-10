Ci sono dei video che diventano virali e non ne capiamo il motivo. E altri filmati che, invece, lo fanno perché sono semplicemente irresistibili, come quello che vi proponiamo oggi e che ritrae un cane che dipinge un carlino su tela. Non vedrai mai in vita tua qualcosa di migliore, perchè questa scena è semplicemente incredibile.

Fonte foto da Instagram di hoootdogs

Oscar è un cane di razza Weimaraner, mentre Johnny, il suo miglior amico, è un cane di razza carlino. La “strana coppia” vive in Russia e il 26 luglio scorso i loro tutor hanno deciso di pubblicare sui social network un video davvero insolito che mostra il talento di Oscar.

Il filmato, infatti, mostra il cane di razza Weimaraner, Oscar, intento a dipingere su una tela, come un moderno pittore a quattro zampe e con tanta pelliccia, suo fratello Johnny. E il risultato è semplicemente eccezionale: vogliamo anche noi un ritratto fatto da Oscar.

I cani hanno davvero moltissime abilità e ci stupiscono ogni giorno con le loro capacità che ci fanno pensare che siano esseri “soprannaturali”, in grado di fare di tutto e anche di più. A volte ci lasciano letteralmente senza parole.

Il Carlino dal canto suo se ne sta buono buonino in posa, come un vero e proprio modello, in attesa di poter ammirare il suo dipinto. Mentre Oscar con il pennello in bocca lo ritrae su sfondo giallo in un disegno bellissimo: ma lo avrà davvero fatto lui?

Fonte foto da Instagram di hoootdogs

Cane dipinge il carlino su tela e incanta tutti quanti

Il video ha ottenuto più di 39 milioni visualizzazioni, 6,3 milioni di reazioni e migliaia di commenti da utenti Internet che non riuscivano a capacitarsi di tale risultato.

C’è anche chi dice che sia bello ma spaventoso allo stesso tempo e chi sottolinea che, da pittore, non ha mai visto nessun altro fare meglio di lui. Nemmeno un bipede.