Cane disabile usa l’olfatto per trovare il suo papà, il video è emozionante

Il cane disabile commuove tutti in un video che sta facendo il giro del web. Il povero cucciolo non può vedere, perché non ha l’uso della vista. Eppure in men che non si dica e con una sicurezza disarmante riesce a ritrovare il suo papà umano. Ha sviluppato molto l’olfatto canino, che è già potente, ma che nel suo caso è infallibile.

Fonte Pixabay

Questo dolce cucciolo è cieco, ma ha sviluppato un olfatto straordinario. Ed è in grado di ritrovare la sua famiglia umana senza troppi problemi, anche se non riesce a vederli. Però li può percepire in un altro modo, dal loro odore.

Sappiamo già che il fiuto canino è molto più sviluppato del nostro. Il loro olfatto funziona meglio, mentre per l’essere umano sono la vista e l’udito di solito i più sviluppati. E la storia raccontata in questo video lo dimostra pienamente.

Nel video, che è stato condiviso dall’utente @ markreed2009, si vede l’uomo seduto in un bel giardino. Il cane sta giocando, forse si stanno proprio divertendo insieme. Pare che il cucciolo fosse intento proprio a cercare lui.

Il papà umano non era proprio tanto lontano, ma comunque immaginate per un cane che non ci vede cosa voglia dire muoversi nello spazio. Per fortuna grazie al suo olfatto, il cucciolo riesce alla perfezione nella sua missione.

Fonte Pixabay

Quando il cane disabile trova il papà umano è al settimo cielo

Quando improvvisamente il cane annusa il profumo del suo proprietario, va letteralmente fuori di testa dalla gioia. Perché è riuscito a trovarlo, nonostante gli manchi la vista. E anche il proprietario è orgoglioso di lui, perché sa sempre che ritroverà la strada di casa.

Fonte Pixabay

Il video, ovviamente, ha ottenuto migliaia di visualizzazioni, commenti e mi piace. E non stentiamo a credere il perché, dal momento che è semplicemente adorabile questo cucciolotto.