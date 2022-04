Quando fuori è troppo caldo, come si può per trovare un po’ di sollievo e un po’ di refrigerio? Il cane dorme dentro il frigorifero, su un ripiano rimasto vuoto che sembra lo stesse proprio aspettando, da quanto le dimensioni sono giuste per la sua mole. Il video pubblicato su TikTok è diventato in breve tempo virale sulla piattaforma, per la simpatia di questa scenetta.

Lo scorso 27 gennaio, a Praia Grande, comune del Brasile nello Stato di San Paolo, parte della mesoregione Metropolitana de São Paulo e della microregione di Santos, il termometro segnava 35 gradi. Un caldo davvero insopportabile per tutti, esseri umani e animali.

Luna, una dolce cagnolina di 3 mesi, ha pensato che forse sarebbe stata una buona idea mettersi a dormire all’interno del frigorifero. E così ha fatto, fino a quando la sua proprietaria, Jè Bonizzi, non si è accorto della sua presenza all’interno.

Secondo quanto riportato dalla proprietaria, il cane sarebbe riuscito a entrare tutto da solo all’interno del frigorifero:

È entrata da sola! Quella era la prima volta! Adesso appena vede il frigorifero o il congelatore corre e si sdraia.

Queste le parole della donna, che aprendo il frigorifero si è ritrovata di fronte Luna che comodamente dormiva all’interno del frigo, per poter trovare un po’ di sollievo in quella giornata così calda e afosa nella città brasiliana.

Cane dorme dentro il frigorifero, l’unico posto dove trovare ristoro nelle giornate calde e afose

La donna ha deciso di realizzare un video, che poi è finito su TikTok, dove ha ottenuto migliaia di visualizzazioni, di mi piace e di commenti.

Ma come ha reagito la donna vedendola lì dentro? Ridendo molto e filmando tutto quanto, perché nessuno le avrebbe mai creduto.