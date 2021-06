Chi oserebbe mai disturbare il cane che dorme sul divano? Chi condivide vita e spazi di casa con un pelosetto sa bene quanto sia difficile dar loro fastidio mentre dormono. Lo sa bene il proprietario di questo cucciolone, che, stanco dopo la passeggiata, è praticamente svenuto per la stanchezza. Mentre lui riposa comodamente, il proprietario si sdraia sul pavimento per non disturbarlo.

Squiffi è un cane di razza Husky Siberian. Vive con la sua famiglia umana a Royal Tunbridge Wells, nella contea di Kent, in Inghilterra. Recentemente il suo tutor, Robyn Crisp, ha pubblicato su un gruppo Facebook una foto del cagnolino con il suo proprietario Callum.

Nello scatto si vede il dolce cucciolone che, dopo una passeggiata, dorme beatamente e comodamente sul divano. Mentre Callum, forse per non dargli troppa noia, si è sistemato per terra. La foto ha fatto il giro del mondo.

Squiffi praticamente è ormai il padrone di casa. Ha conquistato il cuore di tutti e nessuno ha più il coraggio di dirgli di no. Come si può non voler bene a quel dolce musetto adorabile?

Dopo una lunga camminata di 100 km, Callum e Squiffi sono arrivati ​​a casa esausti. Non vedevano l’ora di mettersi a riposare. Peccato che il cane sia arrivato prima a conquistare il posto più comodo della casa.

Le foto del cane che dorme sul divano e il padrone a terra fanno il giro del mondo

In realtà non è la prima volta che vediamo foto del genere, di cani che si impossessano dei posti migliori in casa per dormire, lasciando solo la seconda scelta ai proprietari.

Ed è proprio per questo che adoriamo questi botoli pieni di pelo e di amore, ma anche di simpatia. Chissà come ha dormito lui sul divano. E come si è alzato il ragazzo per terra!