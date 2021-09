Non sono adorabili insieme?

Il cane e l’anziana signora giocano insieme in un modo che ha commosso tutti quelli che si sono imbattuti in rete nel video che li vede protagonisti. A dimostrazione del fatto che i migliori amici dell’uomo lo sono quando siamo bambini e anche quando raggiungiamo un’età più matura. Sottolineando quel rapporto stretto e profondo di amore sincero che è per sempre.

Mii Dantas ha recentemente pubblicato su un gruppo Facebook il suo cane di razza Border Collie intento a giocare con la nonna che vive con la sua famiglia. Un momento davvero dolcissimo che ha commosso tutti quanti.

Il dolce cagnolino Zeus è sempre agitato e i suoi proprietari lo descrivono come un esserino molto malizioso, sempre pronto a giocare qualche bel scherzetto ai componenti della famiglia. Ma sa benissimo quando è il momento di fermarsi e dedicarsi con pazienza all’anziana signora.

Come tutte le donne di una certa età, anche questa nonnina ha i suoi limiti. Ma il cane li conosce bene e sa come interagire con lei rispettando il fatto che non si può muovere tanto.

E infatti nel video si può possibile vedere l’anziana signora seduta nel cortile di casa che prende il sole per scaldarsi dal freddo, mentre Zeus gioca con la signora cercando di fare con delicatezza, nonostante di solito sia irruento.

Cane e anziana signora giocano insieme: un video semplicemente adorabile

Il cagnolino tiene in bocca la pallina blu e la mette ai piedi della donna, che la calcia al cane. E continuano così in modo molto dolce. Lui passa la palla a lei e la lascia ai suoi piedi e lei le dà un colpetto per divertirsi un po’ insieme.

La cura per lei è davvero impressionante.

Questo il commento del famigliare che ha pubblicato online il post che ha incantato centinaia di utenti di Internet che hanno elogiato e riportato storie simili.