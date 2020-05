Cane emozionato rovina la proposta di matrimonio Il cane rovina la proposta di matrimonio del suo amico umano: era troppo emozionato

Capita che le emozioni ci fanno fare cose assurde e incomprensibili. Lo sa bene questo cane che era evidentemente emozionato per la bella notizia, da rovinare la proposta di matrimonio che il suo amico umano aveva pensato per la sua fidanzata.

Ghost è il miglior amico di un ragazzo che un giorno ha deciso di dichiararsi alla sua fidanzata. Il cane era troppo emozionato, anche perché era stato coinvolto in prima persona nella proposta di matrimonio. Avrebbe avuto un ruolo fondamentale in quel giorno così importante per i suoi due migliori amici a due zampe che non stava più nella pelle, anzi, nella pelliccia dall’emozione. E infatti ha finito per rovinare tutto il piano del suo Romeo intento a dichiararsi alla sua Giulietta.

Quando il ragazzo ha deciso di dichiararsi alla fidanzata ha pensato che sarebbe stato bellissimo coinvolgere anche il loro piccolo amato peloso. Ghost era uno di famiglia, come un figlio per la coppia. Era fondamentale che ci fosse anche lui in quel giorno così incredibilmente speciale.

Il ragazzo aveva preparato tutto nei minimi dettagli e si era allenato a lungo con il suo cane. Perché voleva che tutto fosse perfetto. Non aveva però considerato che il cane si sarebbe potuto agitare e distrarre in quel contesto.

I due sono arrivati sul Lago Leman, nel Wisconsin, negli Stati Uniti: il cielo era blu, il clima era piacevole, il mare era calmo. E il giovane innamorato era lì con il suo fedele amico per dichiararsi alla sua dolce metà.

Ma Ghost ha rovinato tutto, uscendo dal suo nascondiglio prima del fischio. E mostrando il cartello che portava al collo con su scritto: “Mamma, sposeresti papà?“. Il cane ha visto degli uccelli e… beh, ha fatto quello che farebbe ogni cane.

Per tutta la proposta Ghost ha continuato a saltellare per prendere gli uccelli, mentre il ragazzo in ginocchio faceva la proposta di matrimonio. Per fortuna alla fine lei ha detto sì, anche se lei si è un po’ distratta con tutto quel saltellare.