È disperata la famiglia di Tatone, il cane epilettico che si è smarrito a Mezzomonte. Da quasi un mese non si hanno notizie del cucciolone, che ha fatto perdere le tracce di sé nella frazione di Impruneta, in provincia di Firenze, in Toscana. La sua famiglia, disperata perché non sa più cosa pensare, ha lanciato un accorato appello per ritrovare Tatone.

Tatone è scomparso nel nulla il 29 aprile scorso. Si trovava a Mezzomonte, una frazione del comune di Impruneta, che si trova in provincia di Firenze, in Toscana. Il cane ha bisogno di cure, dal momento che soffre di una grave forma di epilessia.

La famiglia spera di poter riabbracciare presto il cagnolone e non perde le speranze. Anche se, viste le condizioni di salute precarie di Tatone, le paure sono davvero moltissime. Dobbiamo tutti condividere l’appello a ritrovarlo sano e salvo, per farlo tornare a casa sua.

Tatone non è un cane che passa inosservato, dal momento che è un cane di grossa taglia, che dovrebbe essere ben visibile. Ma da quasi un mese sembra aver fatto perdere ogni traccia di sé e la famiglia, disperata, che non vede l’ora di riabbracciarlo, non sa più cosa pensare o dove cercare.

Siamo disperati, abbiamo smarrito il nostro Tatone, soffre di epilessia vi prego aiutateci a ritrovarlo.

Tatone ha anche al collo un collare antipulci di colore bianco. La famiglia, nel diffondere l’appello per aiutare nelle ricerche, ha anche messo un paio di foto che possono aiutare.

Cane epilettico smarrito a Mezzomonte, speriamo che presto possa fare ritorno a casa

Se qualcuno avesse informazioni in merito, i numeri di telefono da chiamare sono i seguenti: 333.3728246; 339.5736460; 328.7486173.

Aiutiamo la famiglia di Tatone a ritrovare i dolce cagnolone con epilessia. Speriamo proprio che questa possa diventare presto una storia a lieto fine e che il cane smarrito possa far ritorno dai suoi cari sano e salvo.