Cane eroe combatte un ladro che si è introdotto in casa armato di coltello: “Avrebbe fatto qualsiasi cosa, ma l’intruso…”

Era la sera del 25 marzo, quando Amber e Taylor Newsom stavano preparando le loro figlie per andare a letto. Improvvisamente, hanno sentito il loro cane Marley abbaiare in modo allarmante. Così sono scesi al piano di sotto e si sono ritrovati davanti ad una scena spaventosa.

Un uomo si era introdotto in casa ed aveva un coltello in mano. Marley, un Labrador Retriever dal pelo nero, era pronto in posizione di attacco. Non gli avrebbe permesso, per nessun motivo al mondo, di fare del male alle persone che amava.

Il cucciolone è riuscito a metterlo con le spalle al muro, in modo che il suo proprietario potesse intervenire. Purtroppo nella colluttazione, il ladro ha pugnalato il cane sei volte, nella zona del petto e della bocca e Taylor al braccio e allo stomaco.

Fortunatamente, il malintenzionato è stato poi rintracciato e arrestato. Mentre Marley e il suo proprietario sono stati curati e oggi stanno bene. Thong Pham 53 anni, è fuggito e la polizia lo ha trovato nascosto lungo un ruscello nelle vicinanze. Ora è accusato di maltrattamento sugli animali e aggressione aggravata con un’arma mortale.

Siamo felici che il ladro ora si trovi in galera e che Marley sia nella nostra vita. È sempre stato un cane protettivo, quindi non mi ha sorpreso che abbaiava. Ma il modo in cui lo ha messo all’angolo, è stato impressionante. Voleva proteggerci a tutti i costi.

La vicenda si è rapidamente diffusa in tutto il mondo grazie ai social network e questo eroe a quattro zampe ha ricevuto migliaia di messaggi di complimenti.

Sia Marley che Tylor si stanno ancora riprendendo dall’infortunio, ma stanno bene e non c’è nulla che conti di più. La famiglia sarà per sempre grata al loro amico a quattro zampe. Se non ci fosse stato lui ad accogliere il ladro, le cose sarebbero andate diversamente.