Questa è la storia, raccontata su TikTok dalla sua mamma umana, di un cane che fa finta di dormire per non essere sgridato. Il cucciolo sapeva di averla fatta grossa e dopo aver combinato un guaio davvero grosso ha cercato un modo per farla franca. Pensava che facendo finta di essere tra le braccia di Morfeo nessuno avrebbe potuto dirgli niente.

Fonte foto da video su TikTok di jasmz18

L’utente jasmz18 ha deciso di condividere sul suo account TikTok un video in cui mostra come il suo cane sia bravissimo a recitare. Stava facendo finta di dormire per evitare che la proprietaria lo sgridasse per i pasticci che aveva appena combinato.

Il cagnolino si è reso conto che la mamma umana non era proprio di buon umore, anche perché teneva in mano il corpo del reato. Mentre si avvicinava a lui, il cucciolo ha deciso di chiudere gli occhi e tirare fuori la lingua, per far finta di dormire profondamente. Ma il piano non era poi così diabolico come pensava.

Da quello che si può comprendere, il cane che fa finta di dormire ha devastato un paio di sandali della sua proprietaria. Chissà, magari erano i suoi preferiti. E lui si è accanito contro quelle scarpe riducendole a pezzi. Ormai non si possono più usare.

Cane fa finta di dormire per non essere sgridato, il video diventa virale su TikTok in breve tempo

In breve tempo la clip pubblicata sull’account della mamma umana su TikTok ha ottenuto molto successo. Il cagnolino è diventato velocemente popolare per il suo tentativo di farla franca facendo finta di dormire di fronte al misfatto.

In breve tempo, infatti, il video ha totalizzato più di 2 milioni di visualizzazioni, con migliaia di Mi piace, commenti e anche condivisioni che hanno contribuito a renderlo giorno dopo giorno sempre più virale.