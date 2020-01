Il cane di Fedez insegna la condivisione al figlio Leone, non sono meravigliosi? VIDEO Il cane di Fedez e Chiara Ferragni, Matilda, ha provato ad insegnare la condivisione al figlio Leone; insieme sono meravigliosi, ecco il VIDEO

Il cane di Fedez e Chiara Ferragni, il french bulldog Matilda Ferragni, ha provato ad insegnare una bella lezione sulla condivisione al figlio Carlo Leone. Il papà ha ripreso tutto con il cellulare e ha postato una story sul suo profilo Instagram, commentando in modo ironico l’atteggiamento del bambino. I due “cuccioli” insieme sono meravigliosi? Ecco il VIDEO che ha fatto innamorare tutti.

Visualizza questo post su Instagram Lezioni di vita Un post condiviso da FEDEZ (@fedez) in data: 28 Gen 2020 alle ore 4:53 PST

Fedez e Chiara Ferragni hanno deciso di condividere la loro vita sui social. Matilda Ferragni, il loro cane di razza french bulldog e il figlio Lucia Leone Ferragni sono già delle piccole star sui social, ognuno con il proprio profilo su Instagram.

Nel video postato dal papà Federico Lucia sul suo profilo Instagram, si vede il piccolo Leo, conosciuto anche come baby Raviolo, che cerca di rubare il giocatolo a Matilda, la cagnolina di casa.

Visualizza questo post su Instagram All smiles 👪 🐶 #TheFerragnez Un post condiviso da Matilda Ferragni (@matildaferragni) in data: 16 Ago 2019 alle ore 3:16 PDT

Facile, penserete voi! Invece no! Matilda ha dato al piccolo Leo una lezione sulla condivisione accompagnata dalla voce di papà Fedez che cercava di insegnare al figlio l’importanza della condivisione.

“Devi imparare a condividere, amore. Oggi impariamo a condividere!” dice Fedez che poi continua divertito:

“Esatto… questo è il concetto di condivisione… con gli altri, con gioia, amore, rispetto e senza fare capricci sopratutto. Bravissimo!”

Visualizza questo post su Instagram Don’t delet it @fedez 👋 Un post condiviso da Matilda Ferragni (@matildaferragni) in data: 18 Ago 2019 alle ore 1:21 PDT

Una lezione di vita forse ancora non appresa molto bene… Nel secondo video girato da Fedez, infatti, si vede il piccolo Leo che insegue piangendo Matilda che cerca di sfuggirgli correndo intorno al tavolo. Non sono dolcissimi?

Ecco alcune foto della cagnolina Matilda, già molto famosa su Instagram.

Il video di Leone Lucia che lotta con Matilda la french bulldog è davvero carino.

In chiusura una piccola chicca che forse non conoscevate: pochi sanno che la cagnolina Matilda è entrata a far parte della famiglia della Ferragni quando era ancora fidanzata con Riccardo Pozzoli all’anagrafe è stata registrata e iscritta con il nome Matilda Ferragni-Pozzoli.