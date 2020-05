Cane ferito striscia verso una casa per chiedere aiuto Il cane aveva bisogno d'aiuto perché era gravemente ferito: così ha strisciato fino al portico di una casa

Questo povero cane aveva un grandissimo bisogno di aiuto: l’animale era rimasto gravemente ferito e non c’era nessuno con lui. Così il cane ha strisciato fino al portico di una casa per poter chiedere l’intervento di qualcuno che potesse portarlo dal medico.

April e Joe Sullivan si sono ritrovati questo giovane cucciolo di pitbull nero proprio fuori dalla porta della loro abitazione: il cane si era trascinato fino al portico della loro casa ed era gravemente ferito. Stava davvero molto male e all’inizio non avevano capito della gravità della situazione.

La coppia abita fuori dalla città: non sapevano come fosse arrivato lì e non sapevano la sua triste storia, ma c’era una cosa che avevano capito molto bene. Quel cane era gravemente ferito, stava molto male, probabilmente stava per morire e aveva un grandissimo bisogno di aiuto. E loro dovevano aiutarlo.

Il cane era molto debole e molto confuso. Quando la coppia si avvicinò al cane indifeso, non potevano credere a come avesse resistito così tanto. Erano molto cauti nei suoi confronti, perché non sapevano come avrebbe reagito. Ma Betsy, come l’hanno chiamata in seguito, era molto buona. E sapeva che loro erano la sua unica possibilità di sopravvivenza.

Lo stato di salute era molto delicato, non riusciva nemmeno a muoversi da sola. Joe ha portato il cane dal veterinario dove è stato sottoposto a tutti i trattamenti.

Betsy aveva un’anca fratturata: forse era stata investita da un’auto. Il cane aveva anche una grave infezione a causa dei parassiti.

La coppia ha deciso di fare tutto quello che era in suo potere per salvare la dolce cagnolina. April e Joe sapevano che il trattamento era costoso ma non potevano abbandonare il cane: decisero di tenerlo con loro. E adesso grazie alla sua storia cercano di ispirare altre persone a prendersi cura dei cagnolini in difficoltà.