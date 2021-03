Cane finge di svenire quando un amico lo morde per finta

Il simpatico cane finge di svenire quando un amico peloso lo morde per finta. I due stavano solo giocando per strada e a un certo punto uno dei due ha fatto la mossa di mordere l’altro, che in tutta risposta ha fatto finta di cadere per terra. Date un Oscar a questo simpatico cagnolino che fa un bello scherzo al suo amico.

Fonte Pixabay

Spesso i cani sono davvero degli attori nati. Ne combinano ogni giorno di tutti i colori e chi ci vive a stretto contatto per tutta la vita sa bene di cosa stiamo parlando. Improvvisano sempre simpatiche scenette che molti proprietari hanno la fortuna di registrare con video che diventano virali.

Come accade per il protagonista di questa simpatica storiella, che ha deciso di mettere in ansia il suo miglior amico peloso, con il quale stava giocando in strada. Capita di far finta di mordersi, ma questa volta il protagonista risponde in un modo davvero singolare.

Molto spesso vengono condivisi online e sui social dei video davvero molto divertenti di cani che se le inventano tutte per strapparci un sorriso. Impossibile non vedere e rivedere all’infinito questo filmato.

Il video presenta una scena singolare, con due cagnolini che giocano allegramente per strada. Poi uno dei due fa finta di mordere l’altro, che a sua volta sviene. O meglio, finge spudoratamente. E lo fa tremendamente bene.

Il cane finge di svenire per un morso e diventa una star

Il video è stato condiviso su TikTok dall’utente Erick Reyes Figueroa (@erikreyesfigueroa) e in soli due giorni ha accumulato migliaia di like, commenti e condivisioni. Impossibile non sorridere di fronte a questo filmato.

I commenti degli utenti chiedono a gran voce di dare un premio cinematografico a quel cane, perché è più bravo di tanti altri attori che camminano su due piedi, non trovate?