Cane Golden Retriever aspetta che il suo proprietario esca di prigione (VIDEO) Questa povera cagnolina sta aspettando che il suo proprietario esca di prigione da più di un anno

Oggi vi raccontiamo la storia di una povera cagnolina di nome Sheila, che da più di un anno aspetta fuori da una stazione di polizia in Argentina il suo proprietario che si trova in prigione. Nonostante sia passato così tanto tempo, lei sta ancora aspettando a dimostrazione del fatto che i cani sono davvero i nostri migliori amici.

Il cane è un incrocio con un cane Golden, che da più di un anno e mezzo aspetta con pazienza e lealtà il suo padrone, che però al momento si trova in carcere, dal momento che deve scontare una condanna all’interno della stazione di polizia dipartimentale del 25 de Mayo, città di La Pampa.

A raccontare la sua storia è il vice commissario Juan José Martiní a La Arena.

“Il giorno in cui abbiamo eseguito la procedura di arresto e abbiamo portato l’uomo presso la nostra unità, dopo un po’ Sheila si è presentata qui davanti e non è mai andata via. Riteniamo che debba aver seguito la macchina della polizia”. E ha deciso di aspettare lì al suo posto il proprietario, nella speranza che possa presto riabbracciare il suo amico umano.

Oggi tutti conoscono la storia di Sheila, la piccola cagnolina che ha conquistato il cuore di tutti e che ormai è diventata un po’ la mascotte del dipartimento di polizia.

Sta affianco agli uomini che escono per pattugliare la città, fa visita alle celle e accompagna anche le pattuglie in giro. È sola e in attesa che il suo proprietario esca di prigione, la polizia l’ha un po’ adottata, coprendo tutte le spese che la riguardano.

Un giorno un bulldog l’ha attaccata e l’ha ferita gravemente, ma gli agenti di polizia l’hanno subito portata da un veterinario dove l’hanno curata. E’ rimasta ricoverata nella clinica veterinaria per due settimane e la stazione di polizia si è fatta carico delle spese sostenute per le sue cure.