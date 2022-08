Se non fosse stato per lui sarebbe morto

Fido è davvero il miglior amico dell’uomo, come dimostra questa storia che ci arriva dal Nevada, negli Stati Uniti d’America. Il cane guida i soccorritori dal proprietario, dopo che quest’ultimo era caduto da una scogliera molto alta, in una foresta non tanto frequentata. Se non fosse stato per il suo animale, forse le cose sarebbero andate peggio.

Fonte foto da Facebook di Nevada County Sheriff’s Search & Rescue

Il cane di razza Border Collie ha salvato il proprietario accompagnando la squadra di soccorritori dall’uomo ferito, che si trovava in una scarpata nella foresta della Sierra Nevada. In un post su Facebook condiviso dalla ricerca e salvataggio dello sceriffo della contea del Nevada, si spiega che l’uomo di 53 anni era uscito fuori per un’escursione con il suo cane, quando improvvisamente è caduto da un’altezza davvero pericolosa.

Nella caduta, l’uomo si è rotto l’anca e diverse costole. Per fortuna il suo cane stava bene. Ed è grazie a lui che è stato prontamente soccorso.

Una squadra di ricerca e soccorso, dopo che è stato lanciato l’allarme, ha iniziato a perlustrare la zona, prima di imbattersi nel suo cane che ha permesso di trovarlo facilmente.

Oggi la SAR è stata richiesta da CalFire per assistere nella ricerca di un maschio di 53 anni che era caduto per circa 70 piedi. Lamentava un’anca rotta e di costole rotte. 25 membri della SAR hanno risposto e localizzato il soggetto.

Fonte foto da Facebook di Nevada County Sheriff’s Search & Rescue

Cane guida i soccorritori dal proprietario: un vero eroe a quattrozampe

Mentre l’uomo è stato subito portato in ospedale, il cane è stato “trasportato di nuovo a Grass Valley. E gli è stata offerta una meritata cena”.

Fonte foto da Facebook di Nevada County Sheriff’s Search & Rescue

Il sergente Dennis Haack afferma che lui e il suo team non potevano credere a ciò che stava accadendo all’inizio. Sembrava uscito da un film.