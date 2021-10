Cane guida il carretto con il cavallo da solo in strada

Cosa ci fa un cane alla guida del carretto con il cavallo a trainare il mezzo di trasporto nel pieno di una strada di campagna? Questo video sta facendo il giro del web. Perché la strana coppia è davvero singolare. Come può il cagnolino guidare tutto solo soletto il carro trainato dall’equino? Il suo proprietario deve essere orgoglioso di lui.

Fonte foto da video di TikTok di brittolucasp

A febbraio scorso Lucas Britto, che vive vive nella città di Rubiácea, a San Paolo, in Brasile, si trovava in mezzo a una strada di campagna. Quando ha visto una scena davvero unica nel suo genere: non poteva credere ai suoi occhi di fronte a quello che vedeva coi suoi occhi.

Mentre guidava, l’uomo ha visto un cane randagio color caramello che guidava un carretto. Lui guidava il cavallo che trainava quel mezzo di trasporto rurale, come se non avesse fatto altro per tutta la sua vita. Davvero incredibile, non trovi?

Si dice che ai cani manca solo la parola ed è vero. Perché per il resto si comportano come noi esseri umani, imparando a fare cose che non appartengono al loro istinto. Come guidare il carretto trainato da un cavallo.

L’uomo ha subito parcheggiato la sua auto e ha iniziato a filmare, perché sapeva che se lo avesse raccontato a casa senza una testimonianza video nessuno gli avrebbe creduto. Del resto chi avrebbe potuto credere a una cosa del genere?

Cane guida il carretto con il cavallo in modo naturale

Il cane è seduto tranquillamente al posto di guida, mentre il cavallo va dritto per la sua strada. Nessun essere umano è nei dintorni e sempre guidare quel carro. Cane e cavallo fanno tutto da soli.

Il video pubblicato su TikTok ha ottenuto oltre 5 milioni di visualizzazioni, 293.000 reazioni e migliaia di commenti umoristici.