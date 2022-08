Ancora una notizia che ci fa arrabbiare: un cane lasciato in auto sotto il sole a Palermo, da una persona sconsiderata che se n’era andata a divertirsi in un locale. Per fortuna lo hanno salvato appena in tempo, ma per il proprietario è scattata la denuncia. Ormai dovrebbero saperlo tutti che i cani non si lasciano in auto da soli sotto il sole: possono morire!

Lo hanno salvato alcuni passanti nella mattina di venerdì 29 luglio 2022. Avevano notato questo povero cane lasciato sotto il sole caldo di questa estate rovente. Il proprietario lo aveva chiuso dentro il bagagliaio della sua auto, in località di Isca Santo Stefano, a Palinuro, frazione di Centola, in provincia di Salerno, in Campania.

I passanti si sono subito resi conto che il cane stava soffrendo. Hanno aspettato un po’ per vedere se il proprietario fosse nei paraggi e hanno cercato di rintracciarlo, ma senza successo. E così hanno fatto l’unica cosa giusta: hanno chiamato le forze dell’ordine per liberare da quell’inferno di lamiera il povero cucciolo.

I Carabinieri hanno prontamente risposto all’appello dei Carabinieri, intervenendo per aiutare il povero cagnolino in difficoltà. Sono riusciti a farlo respirare meglio semplicemente abbassando il finestrino dall’esterno, così da far passare un po’ di aria.

Gli agenti dell’Arma hanno poi rintracciato il proprietario dell’animale. L’uomo si trovava comodamente seduto al fresco all’interno di un locale a bere qualcosa. Non ha pensato minimamente al rischio che il suo cane stava correndo nell’auto rovente sotto il sole di fine luglio.

Cane in auto sotto il sole a Palermo: i Carabinieri denunciano il proprietario

In questi casi scatta sempre la denuncia per maltrattamenti sugli animali. Perché lasciare un cane sotto il sole caldo in un’auto chiusa senza nemmeno i finestrini aperti è una violenza inaudita nei loro confronti.

Più denunce del genere possono aiutare a cambiare mentalità e cultura. Il benessere degli animali deve essere la nostra priorità.