Cane in autostrada spaventato trova rifugio sotto le ruote del camion

Questa è la storia di un salvataggio davvero incredibile. Il cane in autostrada era spaventato e non sapeva dove andare per trovare un rifugio sicuro dal traffico di quel luogo. E così ha deciso di rifugiarsi sotto le ruote del camion, il cui autista si è ritrovato una bella sorpresa. E per fortuna si è accorto della sua presenza in tempo e ha fatto di tutto per aiutarlo.

Fonte foto da Facebook

Jonathan Bolanosn è un camionista del New Brunswick che per molti è un eroe. Era l’ultimo giorno del 2021 e l’autista di camion stava girando per tutto il paese per trasportare merci durante la pandemia.

Mai si sarebbe aspettato di trovarsi di fronte a una creatura in difficoltà, un dolce e grosso cucciolone marrone che si trovava nel bel mezzo dell’autostrada mentre lui tornava dal suo viaggio in Florida per una meritata vacanza.

Tutte le corsie erano bloccate e lui pensava a un incidente. Poi ha visto un grosso cane marrone correre libero in autostrada.

Ho visto il cane correre a tutta velocità verso di me. Ho cercato gentilmente di spostarmi sulla corsia di emergenza per farlo passare, ma invece è andato sotto. Il mio camion è diventato un rifugio sicuro per il cane.

Fonte foto da Facebook

Cane in autostrada spaventato si rifugia proprio nel posto giusto

Clifford, come hanno soprannominato il cane, ha trovato un rifugio nel camion dell’uomo, che è subito sceso per sincerarsi delle sue condizioni:

Era spaventato, abbaiava ed era stanco. Molti buoni samaritani hanno cercato di catturarlo, ma non ci sono riusciti. Hanno dovuto lasciare la scena perché bloccavano le corsie di transito. Quel cane è stato fortunato a rimanere sotto il mio camion perché avrebbe potuto farsi male.

Fonte foto da Facebook

I poliziotti hanno recuperato il cane, che ora è al sicuro con persone di buon cuore. Il cane è sano e salvo. E il camionista si chiede se potrà mai adottarlo: ovviamente se non ha già una famiglia!