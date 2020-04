Cane incatenato lasciato a morire di fame per 7 anni fino a quando è stato salvato Un povero cane è stato incatenato dal suo proprietario e lasciato a morire di fame per sette anni, prima che qualcuno lo salvasse

Odie è un povero cane che per sette lunghissimi e terribili anni ha vissuto incatenato alla catena che il proprietario aveva riservato per lui, lasciato da solo a morire letteralmente di fame. Prima che qualcuno intervenisse per portarlo in salvo.

Il cucciolo era stato trattato come un oggetto da lasciare lì e dimenticarsi completamente di lui, lasciandolo incatenato a una catena nel cortile di casa, senza la possibilità di proteggersi dalla pioggia e dal sole e senza la possibilità di avere un posto dove fare i bisognini o mangiare cibo sicuro e acqua fresca. Il cane era malnutrito e con la pelle secca.

Per più di sette anni era rimasto fuori da solo, incatenato, sperando di sopravvivere con quelle poche briciole che gli venivano lanciate quando in casa si ricordavano che c’era un essere vivente di cui prendersi cura e al quale pensare. Aveva bisogno di cure e ne aveva bisogno il più velocemente possibile.

Odie è stato trasferito in una clinica veterinaria dove ha ricevuto tutte le cure di cui aveva bisogno. La salute era molto delicata: aveva le zecche, molti denti marci, una grave sinusite. I soccorritori avevano paura che non avrebbe trovato una casa, perché era un cucciolo grande ed era malato, aveva bisogno di cure. E di qualcuno che si prendesse cura sempre di lui. E ha trovato quella persona.

Sidewalk Specials si è preso la responsabilità del cucciolo e hanno fatto tutto il possibile per trovarlo una famiglia. E alla fine quella famiglia è arrivata per dare una casa a Odie.

Ama correre in giro per casa con una palla che gli è stata regalata, ma ama anche stare comodamente seduto e sdraiato sul divano con la sua nuova famiglia.

Ora Odie gode del comfort di una vera casa, con degli esseri umani che si prendono cura di lui e altri cuccioli con cui giocare e vive in una fattoria dove ci sono pulcini e cavalli. E dove, soprattutto, tutti lo amano.