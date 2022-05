Il cane è proprio il miglior amico dell’uomo. E anche dei bambini. Lo dimostra ancora una volta il pelosetto protagonista di questa storia che è intervenuto per evitare il peggio. Prima il cane insegue i rapitori di una bambina, che stavano cercando di portarla via. E poi li morde anche mettendoli in fuga e proteggere la piccola. Ora gli agenti sono sulle loro tracce.

Il tentato rapimento di una bambina di appena 2 anni è avvenuto nella città di Ringwood, in Inghilterra. Due uomini nella mattina di mercoledì 11 maggio hanno avvicinato una donna, che era in strada con la figlia e il cane. Si sono finti interessati proprio al cucciolo.

All’improvviso uno dei due uomini ha afferrato la bambina ed è corso verso un vicino complesso residenziale. Il cane di casa non è rimasto di certo a guardare. Li ha rincorsi, li ha raggiunti e li ha morsi alle gambe, riuscendo così a liberare la bambina che è tornata dalla sua mamma.

Gli agenti della polizia dell’Hampshire sono prontamente intervenuti e hanno soccorso la mamma e la sua piccola d i 2 anni evidentemente sotto choc. Gli agenti ora sono al lavoro per indagare sul caso e cercare di trovare i due malviventi.

La polizia ha già diramato un identikit dei due criminali per cercare di ritrovarli. Sono due uomini sui 30 anni, alti circa un metro e settanta. Al momento dell’aggressione a mamma e figlia indossavano jeans e cappelli, forse per non farsi riconoscere.

Fonte foto da Pixabay

Cane insegue i rapitori di una bambina: la polizia lancia un appello per trovare i due malviventi

Gli agenti chiedono a chiunque sappia qualcosa di parlare. Soprattutto se sono venuti a conoscenza di un uomo ferito alla gamba. Ci sono anche delle telecamere di sorveglianza che potrebbero tornare utili.