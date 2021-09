A volte gli agenti devono fare i conti con delinquenti che li mettono davvero in crisi. Come il cane che è stato inseguito dalla Polizia che per riuscire a prenderlo è stata costretta a bloccare il traffico di tutta la città. Cosa ha combinato questo cucciolotto di così terrificante per mettere a ferro e fuoco tutto il paese in cui vive?

Munchi è il nome di una cagnolina birichina di 7 anni che è scappata dalla sua famiglia senza immaginare minimamente i pericoli ai quali si stava esponendo. Durante la sua avventura è finita in una strada molto trafficata anche da camion e avrebbe potuto provocare un incidente stradale.

Per fortuna le autorità sono intervenute appena in tempo. E anche l’arrivo del proprietario ha aiutato gli agenti a fermare il cane. Tutto è avvenuto a Serenazgo de Surco, San Roque, Cercado de Lima, in Perù. Per poterlo acciuffare hanno dovuto bloccare tutto il traffico cittadino.

La cagnolina pelosa è corsa così veloce che ha raggiunto il viale Benavides, sotto l’Óvalo Higuereta, rimanendo intrappolata tra tantissime auto e numerosi veicoli che potevano ucciderla. Un momento pericoloso per Munchi, ma anche per gli automobilisti che l’hanno incrociata.

Le telecamere della Centrale Operativa della Direzione Sicurezza Cittadina hanno registrato tutto l’inseguimento e il Comune ha raccontato l’accaduto.

Un agente di pattuglia del Serenazgo de Surco è arrivato sul punto e il cane ha scelto di infilarsi sotto l’unità. Quando il cellulare avanzò, cercò un altro rifugio. Con un rapido dribbling, corse dal viale, saltò un muretto ed entrò in un veterinario vicino. Il sereno Sergio Banda l’ha raggiunta in moto. Il cane si è ferito alla zampa sinistra e ha iniziato a sanguinare.

Cane inseguito dalla Polizia, alla fine torna dal suo proprietario

Per fortuna a un certo punto è intervenuta Gertrud Hill Von Gordon, mamma umana di Munchi e soccorritrice indipendente.

Munchi è uno dei 12 animali che attualmente vivono con lei. La donna ha ringraziato tutti ed è felice che tutto sia finito bene e Munchi sia tornata a casa.