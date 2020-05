Cane interrompe la diretta di un meteorologo Il meteorologo cerca di dare le previsioni del tempo, ma il cane lo interrompe sempre e lui reagisce così

I cani sono soliti arrivare sempre nei momenti in cui meno te lo aspetti. E in questi giorni in cui molti di noi stanno lavorando da casa fanno irruzione durante dirette, meeting e video riunioni. Come è accaduto a questo meteorologo, che cercava di dare le previsioni del tempo ma il cane lo interrompeva sempre.

Louis Scott Connell è un famoso meteorologo che come molti altri professionisti è costretto a lavorare da casa, facendo continui collegamenti per dare ai telespettatori le ultime notizie sulle previsioni meteo. Non è facile, ma la tecnologia viene in nostro soccorso. A mettergli però i bastoni tra le ruote è il suo amato cane.

Il presentatore in realtà doveva realizzare un breve video da inviare al canale televisivo per il quale lavora. Ma Maple, il suo Cavalier King Charles, ha deciso di dargli una mano, interrompendolo di continuo e cercando di rubargli la scena.

All’inizio del video si sente Maple che abbaia a gran voce, perchè vuole anche lei essere protagonista e al centro dell’attenzione. L’uomo le chiede gentilmente di smetterla. Poi quando inizia la registrazione il cane si fa a sentire ancora di più, quasi stizzito per essere stato sgridato.

Il meteorologo prova ad andare avanti, ma ogni volta che parte il conto alla rovescia e inizia la registrazione, ecco che Maple si fa sentire forte e chiara con la sua voce. Forse pensa che quel countdown serva per poter dare inizio al suo folle ululato, mentre l’uomo è sempre più frustrato. Ma non si arrabbia mai con Maple.

Il meteorologo è sempre educato nel riprendere Maple. Anzi, cerca di ragionare con lei per poterle far capire che in quel momento ha bisogno di silenzio e non perché la sta ignorando, ma perché sta lavorando.

Ma qualunque cosa tu provi, Maple continua ad abbaiare. Maple ha sempre l’ultima parola!