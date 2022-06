Questa è la storia di un povero cane che interrompe la trasmissione meteo in diretta tv per andare a chiedere al suo miglior amico umano qualcosa da mettere sotto i denti. Evidente il cucciolo era stanco di aspettare e il suo pancino cominciava a brontolare. Quando la fame chiama, i cani rispondono: lui voleva solo mangiare uno snack!

Fonte foto da video su YouTube di Global News

In onda in tv c’erano le previsioni meteo. Nessuno si sarebbe aspettavo che in studio arrivasse un cane a rubare la scena a tutti quanti. Sul canale TV Global News il giornalista Farnell stava spiegando le previsioni del fine settimana, quando un pelosetto ha iniziato ad andare avanti indietro come se niente fosse.

Storm, che in inglese significa Tempesta, è proprio il cane del giornalista, un cane di razza Goldendoodle di 10 anni. Era con lui dietro le quinte e a quanto pare ha deciso di andare a fare visita al suo miglior amico umano. Non sapendo che lui era in diretta di fronte a chissà quanti telespettatori.

Mentre stava spiegando le previsioni del meteo ipotizzate per il fine settimana, il giornalista televisivo ha notato che il cane aveva lasciato il posto dove si trovava e si era messo a gironzolare in giro per lo studio. Aveva fame e chiedeva qualcosa da mettere sotto i denti.

Storm chiedeva qualche croccantino al giornalista, che ha però continuato il suo lavoro, spiegando le previsioni meteo e intanto chiedendo di portare a Storm qualcosa da mangiare. Nella speranza che non rovinasse tutta la diretta televisiva, che è diventata in un momento spassosa.

Cane interrompe la trasmissione meteo in diretta tv e il video diventa subito virale

Storm non ne ha più voluto sapere di andare via. Nemmeno quando gli hanno dato gli snack. Ci aveva preso gusto ed ecco che il cane di 10 anni cammina di fronte allo schermo che proietta le città del Canada o le temperature previste.

Milioni di persone si sono innamorate subito di Storm, che ora è più famoso del suo papà umano sui social, soprattutto su Instagram.