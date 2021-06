Cane invade casa e “costringe” la famiglia ad adottarlo subito. Il video “dell’agguato”

Questa è la storia di un povero cucciolo che non aveva una casa e ha fatto tutto quello che era in suo potere per poter avere una tetto sulla testa e persone da chiamare famiglia. Il cane invade la casa di un ragazzo e convince il proprietario dell’abitazione a dargli un’opportunità. Ti diciamo solo che il lieto fine è assolutamente assicurato.

Alex Galleg è un giovane ragazzo che vive in Spagna. Lo scorso 11 maggio ha postato un video sul suo profilo TikTok ( @alexgalleg ), in cui mostrava come un cucciolo ha deciso di entrare a far parte della sua vita.

Di solito si dice che l’amore bussa alla porte. Ma questa volta, invece, ha tentato di scavalcare il cancello. Il cane di strada dal manto nero, infatti, ha deciso di adottare una famiglia invadendo la sua abitazione. Conquistando il cuore di tutti.

Il cane, forse stanco di vivere in strada, ha fatto di tutto per farsi notare da quella famiglia che, con tutta probabilità, aveva già adocchiato. E pensava potesse fare al caso suo.

La sua irruzione in casa è incredibile: si arrampica sulle sbarre del cancello, forza la serratura e apre la sua strada verso la felicità. L’evento è avvenuto due anni fa e da allora il piccolo è stato adottato dalla famiglia. Sarebbe impossibile non adottare dopo questo atteggiamento.

Cane invade casa e “costringe” la famiglia ad adottarlo subito

Il video ha avuto un enorme successo sui social. Da quando ès tato pubblicato ha ottenuto milioni di visualizzazioni, centinaia di reazioni e migliaia di commenti di utenti della rete divertiti.

C’è chi scherza sul fatto che non è la famiglia ad aver adottato il cane, ma il cucciolo ad aver scelto la sua famiglia per sempre. In un modo decisamente rocambolesco, non trovi anche tu?