Cane invecchiato con la sua proprietaria: per 18 anni è sempre stato al suo fianco

Questa è la splendida storia di un cane invecchiato con la sua proprietaria. Insieme hanno trascorso gli ultimi 18 anni di vita. Lei lo ha sempre accudito e si è sempre presa cura di lui. Mentre lui le è sempre stato accanto, come un fedele compagno. E oggi sono due anziani amici che ancora amano trascorrere il tempo l’uno vicino all’altro.

A pubblicare gli scatti subito diventati virali dopo essere apparsi su un gruppo Facebook in Messico dedicato a chi ama i pets è stato Gigi Gamez Zúñiga, che ha voluto raccontare i 18 anni di vita insieme di sua madre e del suo amato cagnolino, che non la lascia mai sola.

Il cane la ama più di ogni altra cosa al mondo, è leale, fedele, un ottimo compagno di vita. E anche la donna non potrebbe mai immaginare la sua vita senza il suo cucciolo. Si fanno compagnia e si confortano a vicenda nei momenti più difficili della vita.

Queste le parole di Gigi Gamez Zúñiga per raccontare la straordinaria storia del cane e della sua proprietaria.

Il secondo scatto non è stato facile per me da catturare, le lacrime mi rigavano il viso davanti alla fotocamera. Il mio cuore soffriva nel vederli invecchiare insieme, ma sentivo di averne bisogno perché non sapevo quanto ancora avrei potuto averli qui.

La famiglia definisce il cane “il più fedele figlio della mamma”. Lui è sempre rimasto accanto a lei, sempre pronto a darle tutto quello di cui aveva bisogno. Per 18 lunghissimi anni. Fino a quando lui non è morto.

Oggi il ‘figlio fedelissimo della mamma’ è partito per il paradiso dei cuccioli, chi lo ha conosciuto sa quanto sia stato fedele a mia madre per anni. Oggi il suo corpo non ce la fa più e posso solo ringraziarti per tutti questi 18 anni, quel grande amore che hai dato a mia madre. Riposa in pace, mio ​​cagnolino. Ti amiamo tutta la famiglia, vai a correre e saltare nel paradiso dei cani. Con tutto il mio amore.