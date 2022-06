Una famiglia piange ed è in lutto per la morte di un cagnolino, volato troppo presto sul ponte dell’arcobaleno. Il cane è stato investito e ucciso, mentre il proprietario è vivo per miracolo. A raccontare quello che è successo a Casoria, in provincia di Napoli, è il figlio del padrone di Ciro che era uscito, come spesso faceva, con il suo amato quattro zampe. Che ora non c’è più.

A Casoria, in provincia di Napoli, un uomo passeggiava con il cane di famiglia quando un’auto li ha investito. La coppia si trovava in via Principe di Piemonte, come racconta il figlio dell’uomo che era con il loro Pastore Tedesco, in un post condiviso sui social in cui lancia anche un appello alle istituzioni.

Scrivo questo post per farsi che si possano evitare altre tragedie. Ieri sera in via principe di Piemonte all’altezza della sannitica fuori al p.co la vetta è stato investito il mio cane a guinzaglio con mio padre. Morto sul colpo e mio padre salvo per miracolo. Un ragazzino che correva. Ma correva davvero tanto per uccidere il mio pastore tedesco di 40 chili.

Cane investito e ucciso a Casoria, le parole disperate di Ciro

Queste le parole di Ciro, che scrive alle autorità per fare in modo che tragedie del genere non si ripetano più.