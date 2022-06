Si chiama Hal, abbreviazione di Hallelujah. Il cane legato a un albero che sembrava uno scheletro ne deve aver viste e subite di tutti i colori. Ma adesso è in buone mani e ha già iniziato la sua lunga strada per la riabilitazione e la guarigione. Già a pochi giorni di distanza del suo ritrovamento il cane sembrava un altro animale, finalmente amato, coccolato e nutrito a dovere.

Questa storia ci arriva dalla città americana di Filadelfia. Main Line Animal Rescue ha raccontato che un cittadino ha chiamato preoccupato dopo aver visto un cane legato a un albero nel fine settimana di Pasqua. Il rifugio di Chester Springs, Pennsylvania, sulla sua pagina Facebook, ha raccontato:

La SPCA della Pennsylvania, prima di portare il cane al Main Line Animal Rescue, ha prestato le prime cure, stando con lui 24 ore su 24. Il cane, un misto di pitbull, era in condizioni pessime. Lo hanno chiamato Hal, abbreviazione di Hallelujah.

Hal pesava appena 20 chili quando lo hanno trovato. Ma in poco tempo ha guadagnato altri 10 chili, grazie al cibo sano e alle attenzioni date al cane che dovrebbe avere 3 o 4 anni. Nichola Redmond, direttrice del sito di Main Line Animal Rescue, racconta:

La cosa straordinaria di Hal è che non sembra essere timido con le persone o triste per le sue condizioni. Semplicemente è felice di stare con tutti coloro che si prendono cura di lui. Quindi penso che sappia che sta ricevendo cure adeguate. Ed è grato per questo.