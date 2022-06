Questa è la tristissima storia di un cane malato abbandonato in fin di vita da persone indegne, che non hanno ne un cuore ne un’anima. Il povero animale è stato lasciato a morire di stenti di fronte a un supermercato. Per fortuna qualcuno lo ha notato e ha tentato il tutto per tutto per potergli dare una mano.

Fonte foto da Facebook

Matt è un cane di razza American Staffordshire Terrier. Lo hanno lasciato in condizioni disastrose di fronte alla porta di un supermercato di Valencia, in Spagna.

Il cane era ferito e si capiva subito che aveva subito dei maltrattamenti. Quando lo hanno trovato, subito le sue immagini sono state diffuse in rete, nella speranza di trovare qualche testimone che potesse aver visto chi ha compiuto un gesto così terribile.

Dopo le pubblicazioni delle sue foto, molte persone e molte associazioni hanno deciso di dargli una mano. Come il Modepran di Valensia, un gruppo no profit che ha deciso di pagargli tutte le cure necessarie per stare meglio.

Vogliamo ringraziare tutti. Molte persone si sono offerte di accoglierlo. Inoltre, assicurano che si è già completamente ripreso dall’anemia e ha di nuovo appetito. Ha ancora molta strada da fare, ma siamo molto fiduciosi e molto felici di vederlo così.

Questo si legge su Facebook.

Fonte foto da Facebook

Cane malato abbandonato in fin di vita: ora sta bene e ha una nuova famiglia

Per fortuna la storia che ti stiamo raccontando è a lieto fine. Matt ha trovato una casa per sempre e una famiglia amorevole che continuerà ad aiutarlo a guarire, anche se sta già molto meglio.

Intanto, l’associazione ha avviato le pratiche per denunciare per maltrattamenti il proprietario del cane e chiede a tutti di aiutare a rintracciare questa persona. Dovrà rispondere di tutto il male fatto al povero Matt.