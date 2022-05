Dal Belgio ci arriva una storia incredibile, che ricorda un po’ le scuse degli studenti che alle maestre dicono sempre che Fido ha mangiato i loro compiti. Ma questa volta la realtà e la posta in gioco è più alta. Il cane mangia 1.100 euro del proprietario che li aveva appena ritirati per comprare l’auto nuova. Per fortuna la banca lo ha rimborsato.

Fonte foto da Pixabay

Gregory è un uomo belga, che era andato in banca a ritirare i soldi per poter comprare la macchina nuova. Doveva pagare l’acconto, così si è recato in banca a prelevare dal suo conto 2mila euro circa. Ma Sally, la sua cagnolina di 8 mesi, ne ha mangiati 1.100 euro.

Sally mastica tutto quello che le capita a tiro. Gregory aveva lasciato i soldi in giro alla sua portata e dopo due ore di assenza, quando è rientrato a casa, ha trovato le banconote completamente distrutte sul cuscino del cane. Impossibile non trovare subito il colpevole del reato.

Questi soldi dovevano servire per dare un acconto su un’auto. Ho lasciato la busta sul tavolo della cucina e mi sono preso un paio d’ore di pausa nel mio garage per fare un po’ di bricolage. Quando sono tornato in casa, sono stato sorpreso di trovare la busta e le banconote sminuzzate e sparse sul cuscino del cane. Di conseguenza, poco più della metà del denaro è stato danneggiato, ovvero 1.100 euro.

Gregory non era arrabbiato con Sally, ma con se stesso, perché avrebbe dovuto pensarci prima di lasciare in bella vista i soldi, sapendo che il suo cucciolo ama distruggere tutto quanto.

Fonte foto da Pixabay

Cane mangia 1.100 euro del proprietario, per fortuna la banca lo rimborsa del danno subito

La Banca Nazionale Belga (Bnb) gli ha restituito tutti i soldi persi, perché la legge belga prevede il rimborso a determinate condizioni come ricordato da Geert Sciot, portavoce della Bnb. Condizioni che il caso di Gregory copriva alla perfezione.