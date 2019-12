Cane Marley mangia le decorazioni natalizie in pan di zenzero e finisce in ospedale Il cane Marley, un labrador di 7 anni, ha mangiato le decorazioni natalizie in pan di zenzero ed è finito in ospedale; sono serviti 2 interventi per salvarlo

Marley, un Labrador di sette anni, ha avuto bisogno di due operazioni salvavita dopo essersi ingozzato con 34 biscotti in pan di zenzero appesi nell’albero di Natale. Le sue condizioni sono subito peggiorate per colpa dei nastri attaccati ai biscotti che gli hanno causato un blocco allo stomaco potenzialmente fatale e la sua proprietario o ha dovuto portare subito in ospedale.

La sua proprietaria, Rachael Bulmer, di Bournemouth, portò il cane in un ospedale PDSA locale dove i veterinari rimossero le decorazioni. Rachel Bulmer, 37 anni, ha dichiarato:

“Stavo cuocendo le decorazioni in pan di zenzero per l’albero e le avevo lasciate in dei sacchetti sul lato del bancone della cucina, pronti per essere regalati a Natale. Pensavo di averli lasciati fuori dalla sua portata ma poi mi sono accorta che erano spariti e ho capito chi li aveva presi. Non è la prima volta che Marley mangia cose che non avrebbe dovuto e di solito vengono evacuate da dietro. Ma questa volta ha iniziato a muoversi in modo strano e sembrava sconvolto. L’ho portato subito dal veterinario”.

“Il personale dell’ospedale PDSA di Poole, nel Dorset, ha anche scoperto che Marley aveva ingoiato un certo numero di ossa che si erano anche depositate nel suo stomaco”.

La veterinaria Aoife Clancy ha dichiarato:

“È stato un lungo intervento chirurgico ad alto rischio. Marley ora si sta riprendendo grazie all’incredibile staff del PDSA. Le possibilità di Marley di sopravvivere alla notte sembravano scarse, quindi è stato trasferito alla clinica Vets Now”.

“Per fortuna ci è riuscito, ma ha avuto bisogno di cure critiche 24 ore su 24 per quattro giorni prima di poter tornare a casa”.

La sig.ra Bulmer ha detto:

“Ci sono state così tante volte era, e con il cuore più pesante, ci stavamo preparando a dirgli addio. Ma ha continuato a combattere e, in qualche modo, è riuscito a superare l’intervento chirurgico, è davvero il nostro cane miracoloso”.

La donna ha ringraziato il “personale incredibilmente gentile e premuroso” dell’ospedale.

I veterinari avvertono:

“È importante che i proprietari si assicurino che le decorazioni e i cibi tossici di Natale siano al sicuro da zampe curiose, in quanto possono essere incredibilmente dannosi per i nostri animali domestici. Cose come cioccolato, cipolle, uvetta, uva, noci di macadamia, ripieni di salvia e cipolla e dolci natalizi possono essere fatali. Tieni d’occhio questi segnali: vomito, diarrea, sete eccessiva, tremore e irrequietezza. È meglio contattare il veterinario non appena pensi che il tuo animale domestico abbia mangiato qualcosa che non dovrebbe, piuttosto che aspettare i sintomi”.