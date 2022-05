Ecco la sconvolgente scoperta in un'abitazione

Terribile scoperta durante uno sfratto eseguito dagli agenti in un palazzo che si trova a Genova, in Liguria, nel quartiere residenziale di Borgoratti. All’interno di un’abitazione dello stabile, infatti, gli agenti hanno fatto una terribile scoperta: dentro c’era un cane probabilmente morto in casa da giorni, di cui nessuno si era occupato.

Una scoperta davvero macabra quella fatta da una pattuglia di agenti della polizia, che erano stati chiamati per compiere uno sfratto esecutivo all’interno di un palazzo che si trova a Borgoratti, in via Premanico, nel capoluogo ligure. Un quartiere residenziale molto popoloso.

Nell’appartamento il dirigente del commissariato di Genova “Foce Sturla” e l’ufficiale giudiziario, insieme agli agenti intervenuti insieme a loro, hanno trovato un povero cane, che probabilmente era molto di stenti da giorni. Della sua proprietaria, invece, nessuna traccia.

Gli agenti hanno subito fatto intervenire una ditta per recuperare il corpo del cagnolino morto. Il suo cadavere è stato trasferito presso l’Istituto Zooprofilattico sperimentale d el Piemonte e della Liguria. Spetterà ora agli esperti capire perché il cane è morto, quali sono state le cause del decesso.

Lo sfratto non è andato avanti. Un atto dovuto perché l’inquilina dell’appartamento sotto sfratto, proprietaria anche del cane abbandonato che ha trovato la morte nella sua abitazione, non si trova da nessuna parte. Nessuno sa dove possa essere o da quanto tempo è via.

Cane morto in casa da giorni: la proprietaria potrebbe ricevere una denuncia per maltrattamento e abbandono

La donna potrebbe presto ricevere la notifica di una denuncia per maltrattamento e abbandono di animali, visto che di fatto ha lasciato il suo cane a casa da solo. Dove probabilmente ha trovato la morte perché privo di acqua e cibo.

Una storia che fa venire i brividi. A farne le spese un povero cagnolino innocente che ha trovato la morte in un modo orribile. Abbandonato dalla persona che doveva prendersi cura di lui. E che invece lo ha condannato a morte.