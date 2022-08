Cane muore per proteggere la famiglia da un serpente, la storia di Nachito

Questa è la triste storia di Nachito, un cane che muore per proteggere la famiglia da un serpente, che evidentemente era un pericolo per tutti quanti. Nachito non ha avuto dubbi sul fatto che avrebbe dovuto intervenire per aiutare la sua famiglia umana, in un momento di forte difficoltà. E ha dato anche la sua vita per loro.

Nachito era un piccolo cane dal cuore grande. Jorge Luna, suo proprietario e veterinario presso l’Università Autonoma dello Yucatan, in Messico, racconta di come il cucciolo abbia dato la vita per salvare la sua famiglia umana, che gli sarà grata per sempre.

Ciao Nachito, addio bambino coraggioso, hai pagato con la tua vita per proteggere la tua famiglia da chi sapevi che poteva far loro del male.

L’uomo ha raccontato che improvvisamente un serpente corallo si è presentato sul portico di casa loro. Il rettile velenoso, che di solito non attacca l’uomo, ha visto in quell’animale un pericolo per la sua famiglia e la sua casa. E così ha deciso di intervenire contro quella che per lui era una minaccia.

Nachito è corso incontro al serpente e lo ha affrontato con coraggio. Riuscendo anche ad ucciderlo. Purtroppo, però, durante la lotta il rettile è riuscito a mordere il cane, che è morto poco tempo dopo. A nulla sono valsi i tentativi di soccorrerlo.

Cane muore per proteggere la famiglia da un serpente: i suoi migliori amici umani gli saranno per sempre grati

La famiglia sta cercando, ora, di affrontare un lutto e un dolore troppo grandi, perché tutti erano affezionati al piccolo Nachito, che era diventato un membro ufficiale della famiglia da quando lo avevano aottato.