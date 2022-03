Jazmine è una cagnolina di solito tranquilla. Ma è stata travolta dall’euforia di Hazel, sua sorella, e l’ha combinata davvero grossa. Il cane è nella schiuma fino al collo e si riposa come se niente fosse, mentre in casa è il caos totale. Il guaio combinato è davvero immenso e come reagisce la sua famiglia umana vedendo quella schiuma dappertutto? All’inizio, ovviamente, è impossibile non sorridere e ridere.

Jazmine è una cagnolina curiosa che ama giocare, ma di solito non combina pasticci. Il massimo che ha fatto è portare una scarpa da una parte all’altra della casa, ma niente di così eccezionale. Non rompe nemmeno i giocattoli e non morde la sua poltroncina.

Katie Robinson, la sua proprietaria, stava piegando il bucato quando si è accorta di qualcosa che non andava. Jazmine e Hazel stavano dormendo, ma quando 45 minuti dopo è scesa di sotto dove si trovavano non poteva assolutamente credere ai suoi occhi.

I due cuccioli hanno deciso di scoprire cosa ci fosse un un sacco, spargendo schiuma per tutta la stanza. Jazmine, vedendo sua sorella Hazel, che si divertiva come una matta, ha deciso di unirsi al suo divertimento. Ma poi si sono stancate e si sono addormentate in mezzo a quel disastro.

Katie non era sconvolta, anzi, non riusciva a smettere di ridere dei due cuccioli nascosti in mezzo a tutto.

Non ero arrabbiata, è stato più uno shock che abbiano fatto un tale pasticcio così in fretta e si stessero già addormentando di nuovo come se nulla fosse.

Queste le parole della donna, che poi ha aggiunto: