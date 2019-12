Cane non adottabile rischia di essere addormentato per sempre, ma diventa un eroe salvando un teenager Un cane era stato dichiarato non adottabile e rischiava l'eutanasia, ma è diventato un vero e proprio eroe per aver salvato un teenager

Daniel O’Neil era un militare del Rhode Island che aveva un sogno. Poter lavorare nell’unità K-9 per il resto della sua vita. Raccontava spesso ai suoi colleghi del suo sogno. E un giorno è riuscito a realizzarlo grazie a un cane definito non adottabile che rischiava di essere ucciso nel rifugio, ma che poi è diventato un eroe salvando un teenager. Il militare sognava da tempo di poter entrare nell’unità cinofila insieme a un cane coraggioso. E un giorno il suo sogno è diventato realtà quando ha ricevuto una telefonata. C’era un cane di 8 mesi di nome Ruby definito non adottabile, che due ore dopo sarebbe stato addormentato per sempre. Si poteva vedere se lui sarebbe stato in grado di lavorare come cane poliziotto. Così Ruby è entrato a far parte della famiglia dell’agente Daniel O’Neil: tutti erano felici di averlo tra loro, perché sprizzava gioia e amore da tutti i pori. Addestrare Ruby non è stato facile. Ma l’agente ha lavorato con lui duramente per quattro mesi consecutivi. Non è stato semplice come si aspettava, ma Daniel O’Neil sapeva che doveva funzionare. Ruby alla fine è diventato uno splendido cane poliziotto. Ha indagato su 10 casi di persone scomparse: tre di loro, grazie al suo intervento, sono state trovate vive. A ottobre del 2017, poi, Ruby è diventato un eroe. Il cane e il suo agente sono stati chiamati per un ragazzo scomparso da 36 ore durante un’escursione. Ruby iniziò a cercare nel bosco fino a quando la coppia trovò il ragazzo per terra con una grave ferita in testa. Ruby e l’agente Daniel O’Neil hanno salvato la vita di quel ragazzo. Quando la mamma scoprì che suo figlio era sano e salvo, si mise a piangere. Ruby aveva salvato la sua vita. Ma la cosa incredibile è che la mamma del ragazzo era la stessa volontaria che aveva chiamato la polizia per segnalare il caso di Ruby: il cane le ha restituito il favore anni dopo. Una storia davvero incredibile, che dimostra che amore e gentilezza creano altro amore e altre gentilezza a loro volta.