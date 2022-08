Questa è la storia di Razz, un cane che non poteva camminare e fino a un paio di mesi fa viveva una vita davvero dolorosa, anche perché non aveva nessuno che si prendesse cura di lui. Oggi Razz è un altro cane e si gode la sua nuova vita nella sua casa per sempre, con una famiglia amorevole che fa di tutto per renderlo felice.

Razz è un cane meticcio, un mix tra un pitbull e uno staffordshire bull terrier. Ha solo 1 anno, ma ha vissuto in condizioni davvero terribili. Il suo precedente proprietario, infatti, lo ha brutalmente abbandonato lo scorso 3 maggio. Per lungo tempo ha vissuto nei canili all’aperto del Richland County Dov Shelter.

Missy Houghton, che si occupa di accudire i cani soli, lo ricorda bene quel cane sordo che non poteva muoversi:

Quando è entrato per la prima volta, era completamente immobile. Non poteva muoversi affatto.

Due mesi dopo, però, tutto è cambiato. Certo, non cammina come prima, ma almeno adesso può muoversi. E soprattutto ha trovato delle persone di buon cuore che si prendono cura di lui.

Bethany Higgins è un’assistente veterinaria presso il Mohican Veterinary Wellness Center, dove Razz va per agopuntura settimanale e trattamenti laser. Ed è la sua nuova mamma umana:

Mi sono innamorato di lui quando l’ho incontrato per la prima volta, ma anche tutti. Abbiamo avuto una connessione piuttosto speciale sin dall’inizio e tutti potevano vederlo. Siamo arrivati ​​a un punto in cui è stato difficile negarlo.

L’assistente veterinaria ha deciso di adottare Razz il 25 maggio scorso: anche la figlia Amelia di 6 anni si è innamorata di lui a prima vista.

Cane non poteva camminare: oggi si gode la sua nuova vita

La salute di Razz migliora di giorno in giorno. Ha iniziato a prendere peso, anche se spesso mangia ciò che non deve. Inoltre segue dei trattamenti per poter camminare sempre meglio. Una sfida per la sua famiglia che però sa già come affrontare i bisogni di animali speciali come Razz.