Cane non può credere che il suo animale di peluche è sopravvissuto agli incendi in Australia Un tenero cane Golden non può credere che il suo animale di peluche preferito è riuscito a sopravvivere agli incendi che hanno devastato l'Australia

Questo bellissimo Golden Retriever di Victoria in Australia non poteva credere ai suoi occhi quando ha visto che il suo adorato animale di peluche era riuscito a sopravvivere agli incendi che stanno devastando l’Australia. OJ e la sua famiglia erano dovuti scappare dalla loro casa, perché erano arrivate le fiamme a distruggere ogni cosa. OJ e la sua famiglia sono dovuti scappare dalle fiamme che stavano distruggendo ogni cosa. Gli incendi in Australia hanno causato molte vittime, tra le persone e anche tra gli animali. Molti gli sfollati, come la sua famiglia che ha dovuto scappare di corsa quando la zona dove abitavano è stata evacuata. Chissà che paura anche per il povero cagnolino. Il Golden Retriever non capiva cosa stesse accadendo mentre lasciava la sua casa a Wairewa, nella regione di East Gippsland nel Victoria, ma ha seguito fiducioso la sua famiglia. Non si sarebbe mai aspettato di non ritrovare più la sua abitazione. OJ e la sua famiglia umana sono ritornati nel posto dove sorgeva la loro casa, ma hanno trovato solo ceneri e detriti. La famiglia Zagami aveva perso tutto, ma a un certo punto tra le macerie hanno visto qualcosa che qualcosa che ha riacceso in loro le speranze. Mentre vagava tra le macerie, OJ è riuscito a ritrovare il suo giocattolo preferito, un morbidissimo animale di peluche, un po’ rovinato, ma comunque intatto. Nonostante tutta la devastazione, OJ era felicissimo per aver ritrovato il suo giocattolo. E il resto della famiglia ha riempito il cuore di tutti di speranza. Subito OJ si è messo a giocare con il suo peluche, ricordando a tutti quanti che, nonostante tutto, la vita andava avanti. La sua storia è finita sui social network, grazie al racconto della giornalista Louisa Cheatley che ha condiviso le splendide immagini. “Questo è OJ. Dopo essere stato evacuato per motivi di sicurezza, lui e la sua famiglia sono tornati a casa ieri a Wairewa, in Australia, per trovarla completamente distrutta da un incendio. Ma tra le macerie, OJ ha scoperto che il suo giocattolo preferito era sopravvissuto”.