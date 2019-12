Cane non riesce a salvarsi, alcune persone si adoperano per recuperarlo con una catena umana Il cane non riesce a salvarsi da solo e rischia di essere portato via dall'acqua corrente. Persone creano una catena umana per trarlo in salvo

Siamo ad Almaty, la città più popolosa del Kazakistan. Qui un cane era in difficoltà. È finito in pericolo, appeso a un filo, rischiando di essere portato via dall’acqua corrente. Per fortuna alcune persone di buon cuore si sono fermate per aiutarlo. Creando una catena umana che potesse trarlo in salvo.

Questo cucciolo si trovava in difficoltà. È rimasto intrappolato e non riusciva a liberarsi da solo. Sarebbe sicuramente morte se quelle persone di buon cuore non fossero intervenute in tempo per salvarlo. Non è per niente scontato trovare qualcuno disposto ad aiutare chi si trova nel bisogno.

Un uomo vide che il povero cane era nei guai. Lui era sceso da un terrapieno di cemento per tentare di arrampicarsi tenendo il cane. Ma non ce l’avrebbe mai fatta. E fu in quel momento che vennero coinvolte nel salvataggio altre persone.

Uno a uno, chi passava da lì, iniziò a tenersi per mano e a creare una catena umana che dall’argine sarebbe arrivata fino al soccorritore del cucciolo, che non aveva alcuna intenzione di lasciarlo. Quegli uomini cercarono in tutti i modi di tirarli su entrambi, per metterli finalmente al sicuro.

Questi perfetti sconosciuti si sono uniti insieme per poter portare il cane in salvo, a terra, senza che nessuno finisse per ferirsi o farsi male. O peggio, perdere la vita.

Visto che il cane era davvero in grosse difficoltà e il suo primo soccorritore stava rischiando la sua stessa vita per poter dare una mano a quella creatura che da sola non ce l’avrebbe mai fatta.

La storia è davvero molto commovente e ci dimostra quanto velocemente delle persone che non si conoscono possono mettere in piedi qualcosa di grande, di fronte a un essere vivente che si trova in difficoltà. Davvero un bell’esempio da condividere con tutti quanti.