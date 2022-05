Il cane non vuole stare al rifugio. Ha capito che il suo proprietario vuole sbarazzarsi di lui e inizia a guardarlo per tentare di fargli cambiare idea. Sono immagini strazianti quelle che sono state pubblicate sui social network, che dimostrano quanta sofferenza possiamo infliggere agli animali prendendo decisioni scellerate che non fanno bene a loro e creano ferite insanabili nell’anima.

Il cane era letteralmente terrorizzato, spaventato, non sapeva cosa ne sarebbe stato di lui. Ma al tempo stesso cercava di chiedere al proprietario di cambiare idea, perché non capiva perché quell’uomo gli stesse facendo tutto quello. Sapeva che sarebbe rimasto da solo in un luogo che non conosceva.

Il suo proprietario lo aveva portato nel rifugio della Lost Angeles Animal Services South, dove lo avrebbe lasciato da solo, in attesa di trovare una nuova casa. Come tanti altri cuccioli che come lui non avevano una famiglia. E il cane non riusciva a capacitarsi di tale crudeltà.

Il proprietario di Champagne, però, non ha mai cambiato idea. Si è presentato al rifugio dicendo che doveva lasciare il cane, perché doveva partire e non avrebbe potuto portarsi con sé la cagnolina di razza Pomsky, un incrocio tra un Husky e un Volpino di Pomerania.

Champagne aveva capito quali fossero le intenzioni del suo papà umano. E il cucciolo di un anno ha cercato di guardare negli occhi il proprietario per fargli cambiare idea. Ma lui ha compilato tutti i moduli che di fatto avrebbero per sempre cambiato la sua vita.

Cane non vuole restare al rifugio, ma il proprietario purtroppo non cambia idea

I volontari hanno cercato di calmare Champagne, che continuava a seguire con lo sguardo il proprietario che lasciava il rifugio, cercando di attirare la sua attenzione. Ma senza cambiare il suo destino.

