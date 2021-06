Questa è la storia di Willy, un cane rimasto orfano alla morte della proprietaria. La donna era malata e purtroppo non ha potuto far niente contro la malattia che l’aveva colpita. Il cucciolo è rimasto da solo. Ma potrà continuare a vivere nella sua casa: il sindaco della città dove viveva con la donna non solo lo ha adottato, ma ha anche comprato la sua abitazione.

Dopo mesi di malattia, la proprietaria di questo dolce meticcio di 8 anni è venuta a mancare. E Willy si è trovato all’improvviso da solo. La donna era vedova ed era la sua unica compagnia. Chi si sarebbe preso cura di lui adesso?

Gian Pietro Garoli è il sindaco di Casalbuttano ed Uniti, un comune di circa 3800 anime che si trova in provincia di Cremona. L’uomo ha deciso di accogliere Willy nella sua vita adottandolo. E di comprare la sua casa per evitargli un altro trauma, dopo aver perso la sua miglior amica umana.

In un’intervista a La Provincia di Cremona, il primo cittadino del Comune nel cremonese ha detto:

L’ho deciso in una notte di follia per lasciarlo nel suo mondo. Ormai io e lui eravamo diventati grandi amici. Io e Willy ci incontravamo tutti i giorni quando Teresa lo portava a spasso e si fermava a fare due chiacchiere con me. Sapevo che purtroppo lei era molto malata e che ultimamente i suoi ricoveri in ospedale si facevano sempre più frequenti, fino a quando purtroppo sabato notte è morta.

Ed è stato Willy a dargli la notizia della morte. Quella domenica mattina lui lo aveva chiamato dalla finestra come faceva sempre. Ma il cane non gli è corso incontro: sbatteva la testa con la ciabatta della donna in mano. Poi la scoperta: la figlia annunciava la morte della madre. E lui ha capito tutto.

Cane orfano dopo la morte della proprietaria potrà continuare a vivere nella sua casa

Willy, grazie al suo amico, potrà continuare a vivere nella sua casa. E avrà accanto una persona pronta ad aiutarlo a elaborare il lutto.