Cane pastore australiano reagisce ululando quando sente la canzone di Frozen (VIDEO) Questo simpatico cagnolino rimane indifferente nella sua cuccia fino a quando qualcuno non fa partire la canzone di Frozen

Tutti i bambini amano Frozen. Le sorelle Elsa e Anna hanno saputo conquistare i cuori dei più piccoli e anche dei loro genitori. In alcuni casi anche quelli degli animali domestici. Ecco un cagnolino che dorme beatamente per trasformarsi quando parte la canzone di Frozen.

Oakley è un pastore australiano che vive con Brittany Maroney. Ama molto giocare, è un cagnolino amorevole ed è anche molto intelligente. C’è una cosa che però ama più di ogni altra cosa. C’è una canzone di Frozen che lo fa andare letteralmente in estasi. E non appena parte in macchina, il cane, che prima sonnecchiava sul sedile posteriore dell’auto, si mette a cantare.

Il video realizzato dai suoi amici umani mostra Oakley che beatamente dorme sdraiato sul sedile posteriore dell’automobile. A un certo punto parte Let it go, la famosissima canzone cantata dalla regina Elsa nel primo film dedicato alle avventure di Frozen. Una canzone che tutti i bambini cantano a squarciagola. E, a quanto pare, lo fanno anche i cani.

Oakley, infatti, adora questa canzone. Brittany nel video lo ritrae mentre felicemente ascolta la canzone della Disney. Ma non si limita ad ascoltarla, la canta anche.

Non importa se Oakley stesse dormendo o facendo altro, perché non appena va in scena il pezzo che nella versione originale è cantato da Idina Menzel (e in italiano da Serena Autieri, bravissima a doppiare la regina del regno di ghiaccio), lui si mette ad ascoltare e a interpretare a modo suo il brano.

Oakley si accorge della canzone sin dalle primissime note, muovendo le orecchie e aprendo subito gli occhi. E non è un caso. La sua proprietaria sottolinea che questa scenetta viene ripetuta dal cane ogni volta che la canzone Let it go di Frozen risuona nel luogo dove si trova Oakley. Chissà, forse potrebbe essere protagonista del terzo film…