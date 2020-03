Cane Pastore Tedesco non riesce a smettere di scendere dallo scivolo (VIDEO) Anche Fido ama divertirsi: ecco un bellissimo cane che si diverte al parco giochi e non riesce a smettere di scendere dallo scivolo

Berta è una cagnolina gioiosa che ama giocare in mezzo ai bambini, forse perché è sempre stata abituata a stare in mezzo a loro. In un video viene mostrata la sua grande passione: questo cane non riesce proprio a smettere di scendere dallo scivolo.

Questo video ci arriva dall’Argentina ed è stato realizzato da Anabela Cohen. Si trovava in un parco giochi poco distante da casa sua: aveva portato suo figlio a giocare, quando all’improvviso si è resa conto di un ospite inaspettato all’interno della struttura. Qualcosa di decisamente insolito da vedere, non trovate?

Di fronte alla scaletta per salire sullo scivolo, c’era un bel gruppetto di bambini. E con loro anche un cagnolino. Che sa bene come divertirsi e come far divertire i più piccoli. Mentre i bambini assistevano alla scena ridendo, ecco che il cane sale sulle scalette dello scivolo, per poi scivolare giù felice e contenta. E lo fa di continuo, abbaiando di gioia. Anabela Cohen ha ammesso di non aver mai visto niente del genere in vita sua.

Il cane è visibilmente eccitato. Proprio non riesce a smettere di fare su e giù. Chi ha realizzato questi video ha poi scoperto che, appunto, il cane si chiama Berta ed è un’assidua frequentatrice di quel parco.

Si vede che ha imparato a divertirsi sullo scivolo dai bambini con cui vive a casa. E ogni volta che ne ha la possibilità sale quella scaletta per provare emozioni che si rinnovano scivolata dopo scivolata.

Effettivamente ogni volta che può, soprattutto quando c’è il sole ed è bel tempo, Berta ne approfitta per andare al parco giochi e giocare con tutto quello che questo spazio, solitamente destinato ai bambini, ha da offrirgli. I suoi piccoli amici umani non sembrano soffrire troppo il fatto che, praticamente, lo scivolo sia di sua proprietà: è tanto divertente vederla venire giù!