Questa è la storia di un cane che percorre 3 chilometri, da solo senza l’aiuto di nessuno, solo per poter andare dalla sua proprietaria. Pensava si trovasse come sempre al lavoro, mentre invece era fuori per un matrimonio. E il suo cucciolo evidentemente si trovava a casa da solo e si annoiava un po’. Così ha pensato bene di uscire e di raggiungerla dove pensava di trovarla.

Liza Thayer vive con un dolce cagnolino di nome Indy. I due sono davvero molto legati. Del resto i cani sono i migliori amici delle persone e spesso sono in grado di compiere gesti decisamente folli e incredibili pur di stare insieme alle persone che occupano un posto speciale nel loro cuore.

Quel giorno Liza Thayer era uscita di casa ma non per andare al lavoro come sempre. Doveva andare al matrimonio di un amico. Indy voleva raggiungerla, ma pensava fosse nella residenza per anziani dove lavora ogni giorno. E così ha deciso di uscire di casa da solo e raggiungerla, facendo molta strada e riuscendo comunque a presentarsi di fronte alla porta del residence.

Il cane di Liza Thayer non si sarebbe arreso fino a quando non avesse trovato la sua migliore amica umana. Arrivando a percorrere tre lunghissimi chilometri usando solo con le sue zampe, lasciando a casa i genitori della ragazza.

Siamo nel Connecticut, negli Stati Uniti. Lisa in realtà quel giorno non era al lavoro, ma era via per un matrimonio. Gli anziani sono usciti per una passeggiata lui ne ha approfittato ed è andato diritto nel suo posto di lavoro.

Cane percorre 3 chilometri ma non trova la proprietaria

Le telecamere di sicurezza hanno immortalato il cane che correva verso la residenza per anziani dove lavora ragazza.

Probabilmente ha pensato che se la mamma non era a casa doveva essere al lavoro.

I suoi colleghi hanno subito allertato i genitori che lo hanno recuperato.