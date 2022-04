Questa è la storia di Pablo, un dolce cagnolino che purtroppo si era perso durante le vacanze. La famiglia lo ha cercato dappertutto, ma sembrava svanito nel nulla. Pur di rivedere i suoi cari, però, questo cane percorre 380 chilometri per tornare a casa da loro e poter di nuovo stare con la sua amata famiglia umana.

Pablo era con la sua famiglia, composta da Catherine e Roger, una coppia che vive nella cittadina francese di Bezouce Gard, quando è improvvisamente scomparso nel nulla. Stavano rientrando da una vacanza in Italia e avevano fatto una tappa.

Avevano deciso di fermarsi nella regione di Saint-Martin-de-Belleville, nella regione francese della Savoia, sulle Alpi al confine con il nostro paese. Stavano filmando Pablo a bordo del camper e poi lo hanno fatto uscire per sgranchirsi le zampe. E non è mai più tornato.

Catherine e Roger si erano fermati appositamente per fargli fare i bisognini, per farlo riposare, ma lui è svanito nel nulla. Lo hanno atteso per ore e hanno anche dormito lì, ma di Pablo si erano completamente perse le tracce.

La coppia allora ha denunciato la scomparsa e si è trasferita ad Ain, vicino al luogo dove avevano smarrito il cucciolo. Ma mentre loro pregavano che lui tornasse, Pablo aveva già iniziato a camminare per coprire i km che lo separavano dalla sua casa.

Cane percorre 380 chilometri per tornare a casa: una bella notizia per la famiglia

Ci ha messo 72 ore, tre giorni interi, ma alla fine il cane, che non si sa come abbia fatto a perdere di vista il camper, è riuscito a fare ritorno a casa sua. Qui un amico si occupava della casa di famiglia: quando lo ha visto arrivare ha subito contattato i proprietari.